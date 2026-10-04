La portada de La Región de este lunes, 5 de octubre.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 5 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este lunes, 5 de octubre. | La Región

Pereiro y Allariz superan a la ciudad en nivel de renta de sus habitantes

La víctima, un joven vecino de A Valenzá: pierde la vida en un accidente con su moto frente al Paco Paz

Cruz Roja prestó ayuda vital a más de 5.000 personas en Ourense este año

Crece la presión de partidos de gobierno y oposición para un adelanto electoral

Dos muertos y un desaparecido por el violento temporal de lluvias en Cataluña

El CD Barco gana al Pontevedra B en Calabagueiros y es colíder (1-0)

El Auriense logra meterse en la Copa del Rey al eliminar al San José de Soria

Sporting Celanova y Córgomo empatan en las alturas de la categoría (2-2)

Baloncesto | El COB gana en un gran partido en la pista del Gipuzkoa (86-90)

Fútbol | El Ourense CF se atasca con el Arosa, pero sigue en promoción (0-0)