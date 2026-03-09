La portada de La Región de este martes, 10 de marzo

La portada de La Región de este martes.

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 10 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los impagos del Concello dejan a medias las obras de la avenida de Portugal

La escalada de precios del petróleo hace temer una nueva crisis global

Las carreteras provinciales sufrieron dos millones de euros en daños por las lluvias

Roban una docena de figuras de bronce de las lápidas del cementerio de Coles

Le reclaman cárcel y 30.000 euros por quemar mobiliario y coches en A Ponte

Audrey Pascual gana el primer oro paralímpico español desde 2014

+Deporte | La Copa Deputación de Judo se estrena con 200 deportistas