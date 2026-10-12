La portada de La Región de este martes, 13 de octubre

La portada de La Región de este martes.

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 13 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

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Más de la mitad de los casos que llegan a la Guardia Civil, resueltos

El Supremo mantiene la exclusión de los votantes de la “ley de nietos”

Hacer prácticas en las autoescuelas de Ourense se demora hasta cuatro meses

Talento ourensano con premio: dos médicos crean una aplicación para ayudar a niños con dificultades en el habla

Montederramo se aunó para festejar la 31 edición de su Festa da Carne

El Gobierno central no da explicación al nuevo retraso en el Museo Arqueolóxico

Insultos a Sánchez y tensión en la Puerta del Sol en la Fiesta Nacional

Woodfor y Hall, Nobel de Economía por sus ideas para sortear recesiones

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