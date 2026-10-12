LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 13 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 13 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Más de la mitad de los casos que llegan a la Guardia Civil, resueltos
El Supremo mantiene la exclusión de los votantes de la “ley de nietos”
Hacer prácticas en las autoescuelas de Ourense se demora hasta cuatro meses
Talento ourensano con premio: dos médicos crean una aplicación para ayudar a niños con dificultades en el habla
Montederramo se aunó para festejar la 31 edición de su Festa da Carne
El Gobierno central no da explicación al nuevo retraso en el Museo Arqueolóxico
Insultos a Sánchez y tensión en la Puerta del Sol en la Fiesta Nacional
Woodfor y Hall, Nobel de Economía por sus ideas para sortear recesiones
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