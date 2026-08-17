La portada de La Región de este martes, 18 de agosto

La portada de La Región del 18 de agosto de 2026

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 18 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región del 18 de agosto de 2026 | La Región

La obra de demolición de parte de la Casa de Baños llega a la Fiscalía

Aviso rojo en el valle del Miño, con previsión de más de 42o de temperatura

Tecnología de los Alimentos del Campus, entre las 17 mejores del mundo

El robo en coches con el método del “alcantarillazo” regresa a O Posío

Un ministro israelí sugiere matar cada noche palestinos de modo “selectivo”

Los isleños de Ons logran permiso para su verbena pero rebajando decibelios

La subcontratación de temporeros acorta la recolección tradicional

+Deporte Maceda fortalece su pasión por la bici con su “mini BTT”