LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 20 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 20 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense liderará la inversión per cápita de la Xunta en 2027
Una ourensana en la dana: “En mi vida vi llover así”
El mercado de alquiler de vivienda va al alza en la provincia
El túnel del tren de los sintecho en la ciudad sufrió ocho incendios este año
Vilamartín urge ayuda para varios vecinos que llevan nueve días sin agua
Feijóo firma un “Contrato con España”: “Vamos a recuperar el orgullo”
Los disturbios en las calles de Francia se contagian a las de Italia y Albania
Día del Cáncer de Mama | Los “corazones solidarios”, una muestra más de concienciación y ayuda
+Deporte | Exhibición en Oira de los más jóvenes luchadores
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Miguel Ángel del Arco Blanco, Premio Nacional de Historia de España 2026