La portada de La Región de este martes, 30 de junio

La portada de La Región de este martes.

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 30 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

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