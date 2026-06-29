LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 30 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 30 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Arranca el desescombro en las aldeas de Viana asoladas por las riadas
El Gobierno irá retirando gradualmente las rebajas en el combustible
Un terremoto de 4,2 grados vuelve a agitar una Venezuela sumida en caos
Ourense afronta una nueva ola de calor con temperaturas que podrán superar 40o
El TSXG confirma la condena al alcalde de Verín, cuyo futuro depende del Supremo
La presidenta de la Sepi, imputada en la investigación de la trama Leire Díez
El largo viacrucis de un migrante en Ourense antes de conseguir papeles
Talento joven en el “Blanco Amor”: Premiadas por sus investigaciones sobre supercomputación y salud
+Deporte La escalada capta a futuras promesas
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