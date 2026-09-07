La portada de La Región de este martes, 8 de septiembre.

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La portada de La Región de este martes. | La Región

La ciudad tiene tantos bajos sin negocios como Vigo y A Coruña juntas

Cientos de antorchas dan Luz al Monte Medo

El expresidente de Plus Ultra afirma que pagó comisión por las gestiones que hizo Zapatero

Muere en su lagar un vecino de Monterrei al respirar los gases de la fermentación

La Xunta dota con 177 millones y 357 profesionales más el plan de salud mental

Vigo cobrará a los turistas entre 0,80 y 2 euros por noche, según el alojamiento

El primer instituto de Pereiro de Aguiar llevará el nombre del Padre Feijoo

El asalto a Ceuta “atacó la integridad territorial”, dice la Audiencia Nacional

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El canciller alemán, Merz, “conmocionado” por el triunfo de la ultraderecha sajona

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