LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 8 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 8 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La ciudad tiene tantos bajos sin negocios como Vigo y A Coruña juntas
Cientos de antorchas dan Luz al Monte Medo
El expresidente de Plus Ultra afirma que pagó comisión por las gestiones que hizo Zapatero
Muere en su lagar un vecino de Monterrei al respirar los gases de la fermentación
La Xunta dota con 177 millones y 357 profesionales más el plan de salud mental
Vigo cobrará a los turistas entre 0,80 y 2 euros por noche, según el alojamiento
El primer instituto de Pereiro de Aguiar llevará el nombre del Padre Feijoo
El asalto a Ceuta “atacó la integridad territorial”, dice la Audiencia Nacional
El canciller alemán, Merz, “conmocionado” por el triunfo de la ultraderecha sajona
+Deporte Taboadela disfrutó de una velada de boxeo con el regreso de Wilson Tabares
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