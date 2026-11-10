LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 11 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 11 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Editorial | El AVE, los bunos de la vergüenza y la responsabilidad de Sánchez
La Ourensanía festeja sus valores: la coral De Ruada y Marita Souto, a título póstumo, protagonizaron la tradicional gala con la que Ourense rinde homenaje a sus destacados
Feijóo presenta su programa para el 29-N: 249 medidas de “reconstrucción nacional”
La trama de marcas falsas que cayó en Ourense distribuía en toda la península
Vecinos de Rampa de Sas recurren contra las rampas que proyecta el Concello
Isaac Vázquez: “Fue el debut soñado, en casa, aportando y ganando”
Manuel Prado recolle vellas palabras do rural para “non deixalas morrer”
Muere un policía en Oviedo al explotar una bomba casera tras un tiroteo
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