La portada de La Región de este miércoles, 11 de noviembre

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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 11 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región.
La portada de La Región. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 11 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región.
La portada de La Región. | La Región

Editorial | El AVE, los bunos de la vergüenza y la responsabilidad de Sánchez

La Ourensanía festeja sus valores: la coral De Ruada y Marita Souto, a título póstumo, protagonizaron la tradicional gala con la que Ourense rinde homenaje a sus destacados

Feijóo presenta su programa para el 29-N: 249 medidas de “reconstrucción nacional”

La trama de marcas falsas que cayó en Ourense distribuía en toda la península

Vecinos de Rampa de Sas recurren contra las rampas que proyecta el Concello

Isaac Vázquez: “Fue el debut soñado, en casa, aportando y ganando”

Manuel Prado recolle vellas palabras do rural para “non deixalas morrer”

Muere un policía en Oviedo al explotar una bomba casera tras un tiroteo

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