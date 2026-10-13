LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 14 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 14 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El frenazo a la “ley de nietos” deja en el aire en Ourense tres mil votos
La caída de población haría perder 2 ediles a 5 concellos ourensanos
Europa frena la mina de Pentes, en A Gudiña: no será iniciativa estratégica
Rueda reclama en Bruselas fondos de la UE para la sequía y los incendios
La disolución de las Cortes deja a Ana Vázquez sin sanción por el gas pimienta
Las agresiones a profesores tendrán en Galicia multas de hasta 15.000 euros
Ceuta se vuelca en la visita real
Las temperaturas de verano vuelven a la provincia: se esperan 31 grados
Xornal Escolar | Carmelitas mostra as súas habilidades financeiras
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 13 de octubre
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