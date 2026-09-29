LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 30 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 30 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Llegan los minipisos a Ourense: 240 euros por diez metros cuadrados
Naturaleza de otoño: la berrea hace vibrar los montes ourensanos
Foro La Región: José Luis Rebordinos: “La personalidad es muy importante en un festival de cine”
Dos decretos distintos sobre vivienda dejan en evidencia la división en el Gobierno
El Gobierno reactiva el escudo anticrisis con los carburantes en precios máximos
Sale de su vivienda a pedir ayuda unos segundos antes de hundirse el techo
“Me destrozó la vida”, afirma la víctima de un falso fichaje para el COB
La diputada Ana Vázquez afronta una sanción por el gas pimienta
Lamine Yamal, líder y goleador español ante Croacia (4-1)
Xornal Escolar A vendima tamén é cousa de nenos
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 30 de septiembre
PREVENCIÓN FRENTE AL FUEGO
La gestión de parcelas sin desbrozar, atascada a causa de la burocracia
Lo último
Las epístolas socialistas
DENDE SEIXO-ALBO
Odio no ollar e no falar
EDUCACIÓN Y EMPLEO
El 17% de los jóvenes de 18 a 24 años son ninis en España
TÍA MANUELA
Sementar, primeiro