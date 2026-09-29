La portada de La Región de este miércoles, 30 de septiembre.

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La portada de La Región de este miércoles, 30 de septiembre. | La Región

Llegan los minipisos a Ourense: 240 euros por diez metros cuadrados

Naturaleza de otoño: la berrea hace vibrar los montes ourensanos

Foro La Región: José Luis Rebordinos: “La personalidad es muy importante en un festival de cine”

Dos decretos distintos sobre vivienda dejan en evidencia la división en el Gobierno

El Gobierno reactiva el escudo anticrisis con los carburantes en precios máximos

Sale de su vivienda a pedir ayuda unos segundos antes de hundirse el techo

“Me destrozó la vida”, afirma la víctima de un falso fichaje para el COB

La diputada Ana Vázquez afronta una sanción por el gas pimienta

Lamine Yamal, líder y goleador español ante Croacia (4-1)

Xornal Escolar A vendima tamén é cousa de nenos