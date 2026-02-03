La portada de La Región de este miércoles, 4 de febrero

Los titulares de hoy, miércoles 4 de febrero, en La Región

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 4 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

Los ríos discurren ya fuera de su cauce en pueblos de la provincia

Los menores de 16 años no podrán usar redes sociales en España

Relacionado España prohibirá el uso de redes sociales hasta los 16 años y manipular el algoritmo será delito

Rueda apela a la implicación empresarial para hacer del Xacobeo 27 un éxito histórico

La muerte bajo una pared de un alumno del Sexto Instituto queda sin culpables

El Gobierno rectifica y consigue apoyos para revalorizar las pensiones un 2,7%

Relacionado El Gobierno rectifica y parte el decreto ómnibus para salvar la subida de pensiones

Ourense pierde 500 empleos en el peor arranque laboral de año desde 2017

Insólito avance médico en Elche | Un ciego recupera parte de la visión con un ensayo de estimulación cerebral

Relacionado Un paciente con ceguera total recupera parcialmente la visión por un ensayo pionero en España

Xornal Escolar | Os escolares ourensáns móllanse pola paz