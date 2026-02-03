AHORA
El Miño, en alerta roja a su paso por A Peroxa

La portada de La Región de este miércoles, 4 de febrero

LOS TITULARES DE HOY

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 4 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Publicado: 03 feb 2026 - 23:27
Los ríos discurren ya fuera de su cauce en pueblos de la provincia

Los menores de 16 años no podrán usar redes sociales en España

Rueda apela a la implicación empresarial para hacer del Xacobeo 27 un éxito histórico

La muerte bajo una pared de un alumno del Sexto Instituto queda sin culpables

El Gobierno rectifica y consigue apoyos para revalorizar las pensiones un 2,7%

Ourense pierde 500 empleos en el peor arranque laboral de año desde 2017

Insólito avance médico en Elche | Un ciego recupera parte de la visión con un ensayo de estimulación cerebral

Xornal Escolar | Os escolares ourensáns móllanse pola paz

