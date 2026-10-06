La portada de La Región de este miércoles, 7 de octubre.

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 7 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este miércoles, 7 de octubre.

Las inversiones clave en Ourense no salieron del cajón en esta legislatura

España remonta para derrotar a Croacia (1-2)

Pedro Sánchez utiliza la vivienda como su primer argumento de campaña

Puigdemont celebra “la clara derrota de los poderes públicos españoles”

Los propietarios de más de 9 viviendas en Ourense tienen sólo el 2,3% del total

La provincia lidera en Galicia el auge de la revitalizada FP

Tres hermanos se disputan ante el juez una herencia de 200.000 euros

Los proveedores del Concello de Ourense cobran a 119 días

Novo recopilatorio | Luis Tosar: “O do poeta é un traballo que se realiza en soidade”

Xornal Escolar | Rapaces e rapazas de Salesianos fixeron Camiño