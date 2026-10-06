LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 7 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 7 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Las inversiones clave en Ourense no salieron del cajón en esta legislatura
España remonta para derrotar a Croacia (1-2)
Pedro Sánchez utiliza la vivienda como su primer argumento de campaña
Puigdemont celebra “la clara derrota de los poderes públicos españoles”
Los propietarios de más de 9 viviendas en Ourense tienen sólo el 2,3% del total
La provincia lidera en Galicia el auge de la revitalizada FP
Tres hermanos se disputan ante el juez una herencia de 200.000 euros
Los proveedores del Concello de Ourense cobran a 119 días
Novo recopilatorio | Luis Tosar: “O do poeta é un traballo que se realiza en soidade”
Xornal Escolar | Rapaces e rapazas de Salesianos fixeron Camiño
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