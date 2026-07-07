La portada de La Región de este miércoles, 8 de julio

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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 8 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La Región
La Región
Publicado: 08 jul 2026 - 01:38 Actualizado: 08 jul 2026 - 07:42
La portada de hoy
La portada de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 8 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de hoy
La portada de hoy

Trabajar en Urgencias del CHUO puntuará el triple que en otros hospitales

Tres personas heridas en el choque de cinco vehículos

Las riadas de Viana y Valdeorras dañaron 222 inmuebles

Vigo restringe el agua por una sequía que ya empieza a hacerse notar en Ourense

Solo uno de cada diez hogares de la provincia tienen aire acondicionado

Ucha lleva hasta el Supremo la causa por la duplicidad de ingresos de Jácome

Marta Ortega se marca un reto para Inditex: “Llegar a más culturas”

El techo de gasto estatal para 2027 crecerá un 6,6%: 226.032 millones

El baño sin control prolifera en las riberas urbanas del Miño

Messi empuja a Argentina para remontar ante Egipto (3-2)

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