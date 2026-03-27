LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 28 de marzo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 28 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La carestía de la vivienda dispara las herencias en vida de los ourensanos
Calor y buen tiempo en el comienzo de Semana Santa
El juez aplaza el desahucio de una familia de O Couto que debe 21.500 euros de alquiler
La inflación se dispara en España por la guerra de Irán, que amenaza con dilatarse
Aceites Abril entra en el vino con la compra de Dominio de Razamonde
El Sergas creará cien plazas de médicos para abrir los PAC los sábados a la mañana
Lo sorprenden en Ramirás sacando el cobre a 500 kilos de cable telefónico
España se impone a Serbia con rotundidad (3-0)
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Horóscopo del día: sábado, 28 de marzo