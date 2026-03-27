La portada de La Región de este sábado, 28 de marzo

La portada de La Región este sábado 28 de marzo.

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 28 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región este sábado 28 de marzo.

La carestía de la vivienda dispara las herencias en vida de los ourensanos

Calor y buen tiempo en el comienzo de Semana Santa

El juez aplaza el desahucio de una familia de O Couto que debe 21.500 euros de alquiler

La inflación se dispara en España por la guerra de Irán, que amenaza con dilatarse

Aceites Abril entra en el vino con la compra de Dominio de Razamonde

El Sergas creará cien plazas de médicos para abrir los PAC los sábados a la mañana

Lo sorprenden en Ramirás sacando el cobre a 500 kilos de cable telefónico

España se impone a Serbia con rotundidad (3-0)