LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 29 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 29 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El casco histórico de la ciudad necesita 42 millones para resucitar
Un festín de rebajas en el comercio limiao
Jácome aprueba la urgencia de derribos en la Casa de Baños después de hacerlos
Archivan la denuncia por violación de una paciente del CHUO contra otro interno
Crispación política y alta tensión social agravan la crisis migratoria en Ceuta
La inflación se dispara hasta el 4,3% por la subida de los carburantes
Nepal, en riesgo de una nueva riada al desbordarse un lago con restos glaciares
Muere Harald V, a los 89, y le sucede su hijo Haakon VIII
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