La portada de La Región de este sábado, 29 de agosto

La porta de La Región de este sábado.

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 29 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este sábado. | La Región

El casco histórico de la ciudad necesita 42 millones para resucitar

Un festín de rebajas en el comercio limiao

Jácome aprueba la urgencia de derribos en la Casa de Baños después de hacerlos

Archivan la denuncia por violación de una paciente del CHUO contra otro interno

Crispación política y alta tensión social agravan la crisis migratoria en Ceuta

Relacionado España solicita a la Comisión Europea el apoyo de Frontex y Europol para el triaje de inmigrantes irregulares en Ceuta

La inflación se dispara hasta el 4,3% por la subida de los carburantes

Nepal, en riesgo de una nueva riada al desbordarse un lago con restos glaciares

Relacionado Nepal y China suspendieron temporalmente los rescates ante el riesgo de una nueva riada en la frontera

Muere Harald V, a los 89, y le sucede su hijo Haakon VIII