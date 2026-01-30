La portada de La Región de este sábado, 31 de enero

Los titulares de este sábado de La Región.

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 31 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La ciudad, incapaz de rentabilizar el récord de viajeros que trae el tren

El temporal bloquea la entrada a Galicia

El alcalde de Barbadás pone en entredicho la gestión del de Taboadela

Verín vuelve a ganar población y se afianza como tercer concello ourensano

Personas con trabajo que no llegan a fin de mes, el usuario que más crece en Cáritas

Ocho meses de cárcel para un vecino de Riós que torturaba animales

Sanidad abre la puerta a dispensar en las farmacias cannabis medicinal

El Arenteiro suma un punto ante el Athletic (1-1)