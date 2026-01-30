🔴 Vehículos atrapados y tráfico interrumpido en la A-52, a la altura de A Canda, por una fuerte nevada

Vehículos atrapados en la A-52 a causa de la intensa nevada, mientras la Guardia Civil regula el tráfico en Padornelo.

La A-52 registra importantes incidencias por nevadas a la altura de Robleda-Cervantes y A Mezquita, entre los kilómetros 79 y 112. La Guardia Civil ha cortado el tráfico en Padornelo, mientras que se reportan vehículos atrapados en el km 97, a la altura de Requejo, y embolsamiento de camiones en el km 143, en Riós. Esta zona está marcada con aviso negro en la información que reporta la Dirección General de Tráfico, situación intransitable de la autovía.

En las imágenes recibidas en la redacción se puede comprobar que sigue nevando y que la nieve ha ido cubriendo poco a poco toda la vía en estos puntos. Además, se aprecia que se están registrando fuertes rachas de viento frío, lo que está propiciando que la nieve se acumule y se hiele sobre el asfalto.

En este vídeo difundido por la DGT se pueden comprobar las malas condiciones de la calzada en los dos carriles de ambas direcciones de la autovía, en concreto, en el KM 99 de la autovía.

Actualmente, el nivel de servicio es negro en ambos sentidos, afectando todos los carriles, y se mantiene un nivel amarillo a partir del km 112 (A Canda) como aviso de precaución. Se recomienda evitar la circulación en la zona hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

En la Canda, los vehículos están circulando con mucha lentitud y las imágenes que llegan del punto kilométrico 110

La Policía Civil de Tráfico está deteniendo vehículos pesados en Riós, en la provincia de Ourense, y en Sanabria, en la provincia de Zamora.

Problemas serios también en la A6

La nieve y el hielo también están causando problemas de circulación en la A6. Las dificultades mayores se registran entre los kilómetros 428 y 432, entre Pedrafita do Cebreiro y Laballos, en las provincias de Lugo y León. Los vehículos pesados tienen prohibido adelantar. Numerosos camiones ya están detenidos en Pedrafita.