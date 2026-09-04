LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 5 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 5 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Se multiplican los incendios urbanos en Ourense: uno al día de media
Iberdrola y Naturgy se unen para construir otra central en el Sil
Pensión extra para una funcionaria que trabajó en un “edificio enfermo”
El Pleno priva a Jácome de los 11,4 millones que quería para pagar facturas
Ourense espera hoy fuertes tormentas tras una jornada en la que rozó los 39o
La Xunta lamenta los perjuicios para Galicia de la nueva financiación
Universidad de Vigo | Rumbo a Viena con un kart eléctrico
Camino en bici: Rueda anima a disfrutar la Vía da Plata a Santiago
Extra | En Ourense ya rueda el balón
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 5 de septiembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 4 de septiembre
Lo último
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 5 de septiembre
JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS
El juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy tras siete semanas sin veredicto
PULSO CON LA OPOSICIÓN
Fracasa entre amenazas la macromodificación de crédito en el pleno del Concello de Ourense