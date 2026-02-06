LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 7 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 7 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Con el agua hasta los tobillos
Los principales accesos a la ciudad, colapsados por obras o deteriorados
Renfe suspende los trenes entre Vigo y Ourense hasta el lunes, día de huelga
San Amaro, Cenlle, Punxín y Boborás, sin agua potable debido al temporal
Multas de hasta 3.000 euros por los cortes provocados por las tractoradas
Condenado a tres años por envenenar a los dos perros que tenía su expareja
Los profesores de Secundaria tendrán menos horas lectivas el próximo curso
O Tío Marcos d’a Portela | O primeiro xornal en galego
Extra | O que hai que saber sobre o Entroido máis longo
