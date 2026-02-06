TRACTORADA EN OURENSE
Los tractores se retiran

La portada de La Región de este sábado, 7 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 7 de febrero.

Publicado: 06 feb 2026 - 23:02 Actualizado: 06 feb 2026 - 23:03
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 7 de febrero.

Con el agua hasta los tobillos

Los principales accesos a la ciudad, colapsados por obras o deteriorados

Renfe suspende los trenes entre Vigo y Ourense hasta el lunes, día de huelga

San Amaro, Cenlle, Punxín y Boborás, sin agua potable debido al temporal

Multas de hasta 3.000 euros por los cortes provocados por las tractoradas

Condenado a tres años por envenenar a los dos perros que tenía su expareja

Los profesores de Secundaria tendrán menos horas lectivas el próximo curso

O Tío Marcos d’a Portela | O primeiro xornal en galego

Extra | O que hai que saber sobre o Entroido máis longo

