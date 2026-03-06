LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 7 de marzo
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 7 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El eclipse total de sol se podrá ver completo en 15 concellos de la provincia
El combustible alcanza su pico máximo en tres años por la guerra de Irán
Un Mundial Virtus de récord
Prohibida desde hoy en Galicia la venta a menores de bebidas energéticas
Un año de cárcel por tirar a un perro desde un viaducto de cien metros de alto
Jácome culpa a la juez, a la fiscal y a su abogada de una de sus condenas
Los migrantes sin papeles pueden legalizar patinetes de forma presencial
Tamara Balboa: “Quédame un tempo escaso pero quero axudar ás persoas que viven en soidade”
MUY POR ENCIMA DEL DATO NACIONAL
Los ourensanos ejecutaron 42 hipotecas sobre viviendas sumándose al alza de casi un 50% en Galicia en 2025
La familia apocalíptica
EN EL ÚLTIMO MINUTO
Valverde sale al rescate del Real Madrid ante el Celta de Vigo (1-2)
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 7 de marzo