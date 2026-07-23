LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 24 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 24 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Zapatero rompe su silencio para negar todo y no aclarar nada
O PP apela á “Galicia de todos” dende Ourense na véspera dun novo 25 de Xullo
El petróleo vuelve a cotizar sobre los 100 dólares y provoca caídas en las bolsas
Bruselas multa con 890 millones a Google por favorecer su servicio de busca
El número de nacionalizados en Ourense en 2025 supera por primera vez la barrera del millar
El fuerte calor se alía con los incendios
La Revista Cristina Reyes, el estilismo como lenguaje
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