La portada de La Región de este viernes, 24 de julio

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 24 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región | La Región

Zapatero rompe su silencio para negar todo y no aclarar nada

O PP apela á “Galicia de todos” dende Ourense na véspera dun novo 25 de Xullo

El petróleo vuelve a cotizar sobre los 100 dólares y provoca caídas en las bolsas

Bruselas multa con 890 millones a Google por favorecer su servicio de busca

El número de nacionalizados en Ourense en 2025 supera por primera vez la barrera del millar

El fuerte calor se alía con los incendios

La Revista Cristina Reyes, el estilismo como lenguaje