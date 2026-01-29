La portada de La Región de este viernes, 30 de enero

Los titulares de este viernes de La Región.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 30 de enero.

Los titulares de este viernes de La Región.

La Justicia paraliza la ley gallega que agilizaba la atención a dependientes

Jácome se reconoce en los audios y se jacta de la frase “dar el palo a lo grande”

Un exedil exige aclarar las funciones de 5 asesores de DO en el Concello

Los tractoristas cortan la a-52 y colapsan xinzo

Una mirada sin épica para acercarse al último maqui, Mario de Langullo

El nuevo presidente de la CEO priorizará la defensa de Ourense y el tejido empresarial

Ourense acogerá la primera escuela para la formación de pastores de Galicia

Reconocimiento a Julio Rodríguez, premio de periodismo Diego Bernal para el director de Atlántico