LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 30 de enero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 30 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La Justicia paraliza la ley gallega que agilizaba la atención a dependientes
Jácome se reconoce en los audios y se jacta de la frase “dar el palo a lo grande”
Un exedil exige aclarar las funciones de 5 asesores de DO en el Concello
Los tractoristas cortan la a-52 y colapsan xinzo
Una mirada sin épica para acercarse al último maqui, Mario de Langullo
El nuevo presidente de la CEO priorizará la defensa de Ourense y el tejido empresarial
Ourense acogerá la primera escuela para la formación de pastores de Galicia
Reconocimiento a Julio Rodríguez, premio de periodismo Diego Bernal para el director de Atlántico
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 30 de enero
FUERTES VIENTOS
Un nuevo apagón deja a oscuras O Barco de Valdeorras y Boborás
Lo último