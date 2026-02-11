El precio del pescado se dispara porque las borrascas no permiten faenar

Los efectos indirectos de las continuas borrascas también se dejan notar en el comercio ourensano, especialmente en las pescaderías, debido a la crisis de abastecimiento en las lonjas, haciendo que se disparen los precios. Esta falta de producto afecta especialmente a los mariscos y moluscos, que apenas está llegando en las últimas fechas al mercado ourensano.

“Las lonjas están vacías casi todas, al haber poco pescado, la subida de precios es muy considerable”, confirmó Nadina Manso de la pescadería Mar de Ángela, que señaló que en su caso han notado tanto falta de abastecimiento como subidas de precio: “Las dos por completo, se compaginan entre ambas, si no hay un pescado, el que hay subió una barbaridad, más de un 30%”.

“La merluza subió como 10 euros, hasta los 22, y el jurel, que suele estar sobre los 10 euros, está a 16” — Sila Araújo - Pescadería Carmina

Los pescados más afectados son la merluza, el jurel, el salmón y la raya, con unas subidas de hasta cerca del doble del precio de inicios de año. “La merluza subió como 10 euros, hasta los 22, y el jurel, que suele estar sobre los 10 euros, está a 16”, destacó Sila Araújo, de la pescadería Carmina. “El salmón ha subido más del 40%, la inmensa mayoría de los productos aumentaron de precio, incluso lubina y dorada, que son siempre de acuicultura”, resaltó Manso.

La falta de abastecimiento en las pescaderías ourensanas se notó sobre todo en el marisco. “Me ofrecieron mucho de importación el fin de semana, sí que le afectó un poco más”, comentó Araújo.

“Lleva desde la semana pasada sin haber almeja, imposible conseguirla” — Nadina Manso - Pescadería Mar de Ángela

“Tanto los moluscos como el marisco vivo se mueren con el agua dulce de la lluvia, con lo cual eso afecta muchísimo a que haya cantidad y la calidad del producto que haya, por lo que casi no estáis teniendo estos días”, explicó Manso, que afirmó que “lleva desde la semana pasada sin haber almeja, imposible conseguirla en ningún lado y el tamaño está siendo muy pequeño”.

Ventas a la baja

“A nivel ventas, peor todavía, porque la gente al ver el temporal tiene miedo de salir de casa, al llover salen menos y vienen menos aquí a comprar”, afirmó Nadina Manso, que aseguró que con este tiempo la gente se “dedica más al puchero, a comida de cuchara, que no a comer pescado”, por lo que es un producto menos demandado durante estas fechas.

“El mes de enero fue muy flojo en ventas y este mes de febrero, de momento, también”, manifestó por su parte Sila Araújo.