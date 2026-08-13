El primer café | Jueves, 13 de agosto

La provincia de Ourense detuvo momentáneamente sus actividades en la tarde de ayer para disfrutar del eclipse. El fenómeno astronómico dejó un puñado de imágenes que podrán encontrar hoy en nuestra edición.

En el ámbito judicial, investigan si hay responsabilidad penal del Sergas en la muerte de una ourensana por cáncer. El Servicio Gallego de Salud ya tuvo que indemnizar en su día a la familia con 60.000 euros por la mala praxis.

En otro orden de cosas, la Dirección Xeral de Patrimonio interviene en la demolición de la Casa de Baños con la apertura de un expediente al Concello de Ourense en el que le insta a detener el derribo y explicar los motivos que llevaron a esa decisión. El inmueble formaba parte del catálogo de restauraciones contempladas en el Área Rexurbe, donde incluso se mencionaba que podría ser susceptible de recibir ayudas por parte de Turismo de Galicia para recuperar su uso termal.

De cara a la provincia, las altas velocidades alcanzadas por los conductores preocupan en la comarca de Valdeorras. Los últimos en alzar la voz han sido los vecinos del barrio de A Rúa Vella, especialmente los residentes en la calle de San Roque y su entorno, quienes han mostrado su inquietud por la rapidez con la que circulan algunos vehículos por esta zona del municipio.

En cuanto a la información deportiva, el Club Ourense Baloncesto se refuerza con el escolta barcelonés Marc García, quien recala en el Paco Paz tras una trayectoria que incluye al Barça, Fuenlabrada o Burgos, experiencias en el baloncesto polaco y ruso, y un oro europeo Sub-20.

Respecto al tiempo, la cuenca del Miño permanece este jueves bajo aviso naranja por altas temperaturas, que sigue siendo amarillo para el sur de Ourense y Valdeorras. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega con 9 grados, y las máximas podrían volver a superar los 40 °C.