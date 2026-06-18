El primer café | Jueves, 18 de junio

Una mujer ha sido trasladada al hospital tras resultar herida por arma blanca, presuntamente a manos de su expareja, en lo que apunta a un nuevo caso de violencia de género.

Por otra parte, las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística indican que Ourense alcanzará su tope poblacional en el año 2031, con 307.881 habitantes. Asimismo, la provincia se recupera del peor comienzo de año y ha superado los 100 nacimientos durante el mes de abril.

Sobre otros asuntos, los organizadores del Tardeo en As Burgas, previsto para el día 23, aseguran que tratarán el espacio con el máximo respeto y precaución, eliminando de su web cualquier mención a un espectáculo pirotécnico. Pese a que los permisos siguen en tramitación, la venta de entradas continúa activa.

En cuanto a la provincia, A Gudiña hace un llamamiento a sus vecinos para realizar un uso responsable del agua ante la pérdida de presión en la red, provocada por el llenado de piscinas y el riego de zonas verdes en este inicio de verano.

En la sección deportiva, Xavi Lamas, capitán del Antela, pasa por nuestras páginas para repasar la trayectoria del conjunto en el playoff.

Respecto a la información meteorológica, la cuenca del Miño permanecerá bajo doble aviso amarillo por altas temperaturas y tormentas; alerta que se extiende a la Montaña en cuanto a las precipitaciones. Calvos de Randín ha registrado la temperatura mínima de Galicia, con 8,9 grados, mientras que las máximas rondarán los 34 grados.