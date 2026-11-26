Las estadísticas de población actualizadas por el INE sitúan a Ourense como la provincia española con mayor porcentaje de sexagenarios, junto con Zamora. La media de edad ourensana se sitúa en los 53 años, por los 40 de media de la emigración venezolana o los 44 de la cubana. Además, Ourense contabiliza cuatro jubilados por cada uno de sus niños.

Del apartado judicial, el TSXG avala la ejecución del fallo sobre el subsuelo de la plaza de San Antonio en Ourense y rechaza el recurso de la comunidad de propietarios, que no podrá seguir utilizando los garajes de forma privada sin un permiso del Concello.

En otro orden de cosas, Ourense se prepara para un fin de semana de literatura negra, Ourense Black, con la presencia de Mabel Lozano o Nieves Herrero, entre otras afiladas plumas.

De cara a la provincia, el Concello de Arnoia avanza en su proyecto de puente de conexión con Ribadavia, que va unido al futuro parque empresarial, una iniciativa que trasladó esta misma semana al presidente Alfonso Rueda.

En cuanto a la información deportiva, recogemos todos los titulares que deja el paso de Sean McDonnell, capitán del Club Ourense Baloncesto, por Telemiño. Del balompié, Isma, delantero del Arnoia, pasa por nuestras páginas.

Respecto al tiempo, Meteogalicia anticipa una jornada más estable, pero aún con precipitaciones, que serán de nieve a partir de los 1.300 metros. Manzaneda registraba la mínima gallega, con 2,9 grados bajo cero, y se esperan máximas de 14 grados.