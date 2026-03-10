El primer café | Martes, 10 de marzo

Paralizadas las obras de la Avenida de Portugal por los impagos del Concello de Ourense, lo cual pone en riesgo un millón y medio de fondos europeos consignados para la reforma. Vecinos y comerciantes oscilan entre el hartazgo y la desesperación ante unas obras que les impiden desempeñar sus actividades con normalidad.

Del apartado judicial, exigen tres años de cárcel y 30.000 euros al presunto responsable de quemar varios coches y un contenedor en el barrio de A Ponte.

En otro orden de cosas, los ourensanos pagan el gasoil más caro de la península. El litro de combustible llega a los 1,82 euros de media, y en algunas estaciones ya suma dos euros por litro.

De cara a la provincia, la apuesta por la calidad sostiene el precio de la patata. Los contratos establecidos antes de la campaña permiten a los productores venderla por 35 céntimos el kilo.

En cuanto a la información deportiva, el guardameta del Arenteiro, Diego García pasa por nuestras páginas tras el empate ante el filial del Real Madrid. Del baloncesto, el COB se une a la campaña de donación de órganos y sangre.

Respecto al tiempo, permanecemos sin avisos por parte de Meteogalicia, que sitúa la cota de nieve en los 900 metros, y registra en Xares, en A Veiga, las rachas de viento más fuertes de Galicia, de 88 kilómetros por hora. Cabeza de Manzaneda vuelve a marcar la mínima autonómica, con 2,6 grados bajo cero, y las máximas rondarán los 16 grados.