Plan verde europeo

En la práctica se conoce como Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y es la estrategia de la Unión Europea (UE) para lograr un modelo económico sostenible, climáticamente neutro y que sea de aplicación en todo su territorio. El objetivo principal es convertir a la Europa que abarca en los primeros países climáticamente neutros en el año 2050, es decir, reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero y compensar las restantes. Todo por el bien del planeta (somos el 5% mundial) y de los habitantes europeos. Como es habitual, sin contar con la ciudadanía.

Para realizarlo cuenta con una inversión de al menos un billón de euros en la próxima década y pretende hacerlo por medio del Fondo de Transición Justa para apoyar regiones afectadas por el cambio energético, incentivos a la inversión privada mediante bonos verdes y fondos europeos.

Se propone alcanzar una reducción del 55 % de las emisiones para 2030 (comparado con 1990), cero emisiones netas en 2050, impulsar un crecimiento económico desvinculado del consumo de recursos naturales, tener una transición justa, sin dejar atrás a trabajadores ni regiones dependientes del carbono. Para obtener estos objetivos es necesaria la energía limpia -con impulso de las renovables-, movilidad sostenible mediante transporte público, vehículos eléctricos, biocombustibles, una industria baja en carbono, agricultura que define “de la granja a la mesa”, restaurar ecosistemas, proteger espacios naturales y conseguir ciudades verdes, para lo que se realizará una rehabilitación energética de viviendas. Todo ello conduciría a reducir la contaminación y mejorar la salud, la creación de millones de empleos verdes, seguridad energética y menor dependencia de combustibles fósiles, así como ganar competitividad en la economía europea.

Por las acciones vemos que nada de lo previsto se está haciendo, por ello tenemos protestas, especialmente de los agricultores, a los que se unen algunos países (del este europeo) que no están de acuerdo y no lo aplicarán. En 2025, varios gobiernos rechazaron elevar la reducción de emisiones al 90% para 2040: Alemania, Francia, Italia, Polonia. Hay ciertos problemas, como las diferencias entre países miembros, la necesidad de inversión privada masiva, adaptación laboral y formación profesional y coordinación política y social.