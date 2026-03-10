Día internacional de Mario.

Mario es un fontanero italiano que existe en el mundo gamer desde hace muchísimos años.

Es el protagonista de la saga de videojuegos de Nintendo, siendo el más popular “Super Mario Bros”. Es tan famoso que tiene su propio día, el 10 de marzo.

Y ¿por qué es el 10 de marzo? Pues porque hoy es mar10 y, si hacemos que el 10 se convierta en io, pues ya tenemos la palabra Mario y podemos celebrar su día.

El personaje de Mario se convirtió en una franquicia millonaria de Nintendo.

La saga Super Mario Bros vendió unos 262 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el más vendido de la historia.

En la celebración del Día de Mario Bros fanáticos de todo el mundo disfrutan de todos los juegos de la saga y suelen vestirse con alguna prenda que les recuerde a este colorido personaje.

Nintendo aprovecha esta fiesta para organizar eventos, presentar novedades y seguir dando publicidad a este personaje que ha hecho durante años las delicias de grandes y pequeños.

La fontanería

Los ingenieros de la antigua Roma diseñaron baños, fuentes y cloacas para evacuar el agua sucia, mediante un sistema de tuberías fabricadas en arcilla.

Estas tuberías rudimentarias, los primeros materiales de fontanería conocidos, se ocultaban bajo el suelo y proporcionaban agua a las fuentes de los palacios.

Una de las redes de alcantarillado más antigua es la Cloaca Máxima, del año 600 a. C. Esta cloaca, o alcantarilla mayor, fue excavada en el subsuelo y atravesaba la ciudad de Roma de nordeste a sudoeste.

Contaba con numerosas bifurcaciones para conducir las aguas residuales de los palacios y los baños públicos, no así de las viviendas particulares.

Fueron construidos por el emperador Caracalla y presentan la forma rectangular típica de los balnearios Imperiales

Pero los romanos fueron, además, conscientes de la importancia de mantener en buen estado las instalaciones de fontanería, lo que dio origen a la especialización de un grupo de trabajadores: los aquarri, los fontaneros en la actualidad.

Desde aqui os recomendamos un lugar increíble en Roma: Las Termas de Caracalla que fueron construidas alrededor del año 216 para el uso y disfrute de los romanos.

Estas termas fueron inauguradas con el nombre de Termas Antoninas y son uno de los ejemplos más grandes y mejor conservados de antiguos baños termales.

Este complejo no era solo un lugar donde bañarse, practicar deportes y cuidar de la propia salud, sino también un lugar de estudio y descanso.

A los dos lados del cuerpo central hay una serie de ambientes que forman parte de la estación termal, el ”Calidarium”, el “Tepidarium” y el “Frigidarium” o “Natatio”.