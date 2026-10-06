El primer café | Martes, 6 de octubre

Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. La decisión llega tras la derrota en el Congreso de los dos decretos sobre vivienda propuestos el pasado viernes.

Precisamente, Feijóo asegura que la política de vivienda ha sido el gran fracaso de este gobierno. El líder de la oposición llama al cambio para iniciar una “reconstrucción nacional”. Desde Galicia, Rueda ve "oportunismo" en el adelanto de Sánchez y no descarta que Feijóo pueda "llamar" a algún conselleiro para su candidatura.

Mientras, en lo que se refiere a Ourense, el Gobierno admite que sigue redactando el proyecto de la estación intermodal, lo que obligará a ampliar de nuevo los plazos para su finalización.

En el apartado judicial, denuncian al Concello de Ourense por las obras del Parque Coto de Canedo ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta. Exigen paralizarlas por carecer de proyecto aprobado e incumplir el planeamiento urbanístico.

Por otra parte, la próxima semana volverá la circulación por el paso inferior de O Pino.

En las páginas de provincia, el tirón termal impulsó las visitas a Ribadavia este verano. Con Prexegueiro como referente, el turismo se incrementó en un 6% respecto a 2025.

Y en deportes, el Auriense recibirá al Deportivo en la Copa del Rey y la Unión Deportiva Ourense viaja a Torrelavega.