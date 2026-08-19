El primer café | Miércoles, 19 de agosto

Ourense superó los 40 grados por octava vez este verano, situándose como la tercera ciudad española con la temperatura máxima registrada. Más de la mitad de los días de este verano han tenido máximas por encima de los 35, lo cual dispara el consumo eléctrico por el uso de ventiladores y aparatos de refrigeración.

En el ámbito policial, un peatón imprudente fue abordado por la policía tras cruzar por donde no debía y acabó detenido al estar en posesión de cocaína rosa.

En otro orden de cosas, la asociación Amigos de Galicia inicia la campaña de recogida de material escolar en el Centro Comercial Ponte Vella. Hasta el 9 de septiembre permanece abierta esta campaña solidaria para la vuelta al cole, que este año admite también donaciones digitales.

De cara a la provincia, la nacionalista Graciel Diéguez toma posesión como alcaldesa de Viana do Bolo.

En cuanto a la información deportiva, además de la presentación de Marc García como nuevo integrante del Club Ourense Baloncesto, encontrarán todo lo vivido en el amistoso entre el Arenteiro y el Ourense Club de Fútbol.

Respecto al tiempo, empieza a remitir la última ola de calor, estando activo únicamente un aviso amarillo de Meteogalicia ubicado en la cuenca del Miño en Ourense. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 9,5 grados, y las máximas rondarán los 36.