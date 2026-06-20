El primer café | Sábado, 20 de junio

Continúan los trabajos en A Bouza y Pradocabalos después de los arrastres que dejaron las tormentas. En el epicentro de las riadas se intenta crear nuevos canales de paso para el agua, desescombrar los muros y las casas dañadas y retirar los animales muertos, mientras empiezan a organizarse las primeras redes solidarias para ayudar a quienes vivían en las aldeas afectadas.

Del ámbito judicial, la mujer que sufrió una agresión de su expareja en el barrio de San Francisco recibe el alta hospitalaria, mientras el presunto agresor ingresa en prisión.

En otro orden de cosas, el corte en la A-52 entre A Gudiña y Puebla de Sanabria obliga a los conductores a desviarse por la carretera nacional durante 30 kilómetros. En la ciudad, a causa de las fiestas, continúan los problemas de tráfico en varios puntos. A Ponte ha vivido un incremento de la circulación desde el cierre de la avenida Pardo de Cela.

De cara a la provincia, la socialista Sherezade Núñez asume la alcaldía de Vilamartín de Valdeorras, sustituyendo a Enrique Álvarez, y sitúa la defensa de la identidad local, la cohesión territorial y el orgullo de pertenencia como algunos de los pilares de su acción política.

En cuanto a la información deportiva, el COB se refuerza con el escolta vasco Xabi Oroz, mientras que el base Isaac Vázquez pone rumbo a la ACB. En fútbol, el Antela afronta el último esfuerzo en el playoff frente al San Tirso.

Respecto al tiempo, entraremos en la estación veraniega durante un fin de semana de altas temperaturas. La cuenca del Miño y la comarca de Valdeorras pasarán este sábado bajo aviso amarillo por calor, que será naranja el domingo. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 2,7 grados, y se esperan máximas de 39.