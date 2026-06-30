El proceso de regularización de inmigrantes llega a su fin

Este martes 30 de junio finaliza el plazo para acogerse al proceso de regularización extraordinaria de migrantes abierto en abril por el Gobierno. En la provincia de Ourense, los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Observatorio Permanente de la Inmigración cifran en unos 4.000 los extranjeros en situación irregular que podrían beneficiarse. Durante este proceso, entidades sociales como Cruz Roja y la Asociación Xarela han prestado ayuda directa a los solicitantes.

Desde la Asociación Xarela confirman que durante estos meses han logrado acompañar a cerca de 300 personas en la presentación de sus solicitudes, recordando a los usuarios que deben tener paciencia ya que las resoluciones irán llegando paulatinamente.

Por su parte, los datos de Cruz Roja en la provincia de Ourense muestran el volumen de carga administrativa asumida en sus oficinas para formalizar todas estas solicitudes. Sus registros internos arrojan datos sobre un grupo de 161 personas atendidas de forma directa: se han tramitado 139 certificados por haber realizado voluntariado y otros 11 certificados de vulnerabilidad, además de realizar 10 orientaciones personalizadas y 12 apoyos directos en trámites.

Estas cifras también dibujan un perfil muy claro del solicitante en Ourense. El 51,55% de las personas atendidas son mujeres. Por franjas de edad, la gran mayoría es población joven: el 32,30% tiene entre 30 y 39 años, seguidos muy de cerca por los jóvenes de 20 a 29 años, que representan el 27,33% del total.

España duplica las previsiones con 1,2 millones de solicitudes

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se inició el pasado 15 de abril, concluye hoy martes superando todas las expectativas. Según los últimos datos ministeriales, las solicitudes acumuladas rondan ya entre 1,2 y 1,3 millones de expedientes, una cifra récord que duplica ampliamente los 500.000 beneficiarios potenciales estimados inicialmente por el Gobierno.

Esta avalancha de peticiones valida las estimaciones de los sindicatos policiales, que situaban el volumen real en 1,25 millones. El mecanismo se consolida formalmente como la regularización más masiva de la historia de España, superando por el doble a la campaña ejecutada en el año 2005, con una mayoría de solicitantes de origen latinoamericano.

Está previsto que hoy mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente los datos definitivos de esta medida. El acto vendrá acompañado de un estudio técnico sobre el gran impacto económico positivo que generará el alta inmediata de estos nuevos cotizantes en las arcas públicas. Tras el inminente cierre del plazo en las próximas horas, el principal desafío será la compleja tramitación de este masivo volumen administrativo en las Oficinas de Extranjería de todo el país.