La provincia consolida su acento venezolano

La demografía de la provincia se transforma a un ritmo acelerado, impulsada por el asentamiento de población extranjera. En este nuevo mapa, la comunidad venezolana continúa erigiéndose como el verdadero motor demográfico de la provincia de Ourense. En apenas un lustro, los nacidos en el país caribeño han protagonizado un ascenso imparable: si en 2021 se contabilizaban 7.103 empadronados, en 2025 ya había 11.042.

Este crecimiento explica el fuerte arraigo de una colonia que aporta una evidente vitalidad al tejido social ourensano, visible en multitudinarias celebraciones como la Feria de la Chinita celebrada ayer. Históricamente, Portugal ocupaba el primer puesto indiscutible gracias a la permeabilidad de la frontera natural. Sin embargo, la colonia lusa se encuentra hoy estancada, manteniéndose en una línea plana en el entorno de los 6.200 habitantes (6.195 en 2025). Actualmente, los ciudadanos de origen venezolano casi duplican a la población portuguesa.

Otros países

El fenómeno migratorio va más allá de Venezuela y confirma una profunda “latinización” de los nuevos ourensanos. Colombia es el caso más destacado en términos relativos. Esta comunidad ha experimentado la mayor progresión porcentual, duplicando holgadamente sus residentes desde 2021 (pasando de 1.927 a 4.221 en 2025), lo que la afianza como la tercera nacionalidad con mayor peso en el padrón. Acompañando esta ola demográfica, también muestran tendencias al alza los ciudadanos procedentes de Cuba, con 2.378 empadronados, y de Brasil, con 2.313.