Dos proyectos para recuperar el patrimonio rural de Beade y Vilamarín, premiados por su arquitectura

La entrega de los Premios Galicia 2025-2026 a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña (Euatac) de la Universidade da Coruña (UDC), que todos los años concede el Consello Galego da Arquitectura Técnica, reconocieron sendos trabajos de rehabilitación en los concellos ourensanos de Beade y Vilamarín.

El primer premio recayó en Alicia Viñuela Formigo por su trabajo Proyecto de Rehabilitación de la Rectoral del Ayuntamiento de Beade para Casa del Mayor y Centro Cívico. El proyecto arquitectónico de Alicia Viñuela, supervisado por el profesor Rubén Fernández Prado, ofrece una doble propuesta, que “trata de combinar un centro cívico abierto a la comunidad con dos casas del mayor para optimizar así los recursos públicos”. El entorno, con un marcado envejecimiento demográfico y dispersión poblacional, precisa de centros públicos de encuentro intergeneracional y servicios de atención diurna. Esta iniciativa, premiada con 1.000 euros y diploma acreditativo, propone recuperar el valor arquitectónico y patrimonial de la antigua edificación eclesiástica local.

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El proyecto ganador, obra de alicia viñuela, reconvierte la rectoral de beade en casa del mayor y centro cívico

El segundo premio fue para Javier Dacoba López por su trabajo Proyecto de rehabilitación de edificaciones en la aldea de Delvezón, en el Concello de Vilamarín. “Rehabilitar para seguir habitando”, este es el lema de este proyecto, dirigido también por el profesor Rubén Fernández Prado y dotado con 500 euros y diploma acreditativo.

Javier Dacoba López recibe su premio. | La Región

Recuperación

Esta iniciativa busca revitalizar este núcleo rural mediante la recuperación de su arquitectura tradicional de piedra. La propuesta se enfoca en conservar los elementos etnográficos y adaptar los espacios para frenar el abandono demográfico y fomentar la sostenibilidad. Según su autor, “es un proyecto para recuperar el valor patrimonial, arquitectónico y paisajístico de Delvezón y garantizar su futuro como núcleo vivo”.

El jurado de los Premios Galicia 2025-2026 del Consello Galego da Arquitectura Técnica destacó “la calidad de los trabajos y su compromiso con la rehabilitación y restauración del patrimonio etnográfico de la Galicia rural”.