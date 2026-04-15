La quinta edición del Festival del Bacalao de Chaves calienta fogones

Ourense acogió este martes la presentación de la quinta edición del Festival Gastronómico del Bacalao de Chaves, una cita ya consolidada en el norte de Portugal que se celebrará del 1 al 3 de mayo en la localidad lusa. El acto sirvió como anticipo de un evento que combina tradición culinaria, promoción del territorio y dinamización turística en torno a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía portuguesa.

Durante la presentación, los asistentes pudieron degustar distintos productos gastronómicos vinculados al bacalao, además de vinos y aguas portuguesas. La propuesta se completó con un showcooking en directo, en el que se elaboró una receta con el producto estrella del evento acompañada de arroz, poniendo en valor tanto la versatilidad del ingrediente como la creatividad de la cocina contemporánea.

El alcalde de Chaves, Nuno Vaz, subrayó durante su intervención la relevancia del evento para el municipio luso. “Este festival es una afirmación de nuestra identidad y de nuestra capacidad para atraer visitantes a través de la gastronomía”, destacó, al tiempo que incidió en el impacto económico y turístico que genera en la zona cada edición.

Los organizadores remarcaron que la cita busca reforzar la proyección de Chaves como destino gastronómico, apoyándose en un producto icónico como el bacalao. Durante tres días, el municipio reunirá a restaurantes, cocineros y público en torno a degustaciones, conciertos y actividades pensadas para todos los públicos, consolidándose como un referente transfronterizo en el noroeste peninsular.