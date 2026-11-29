Auria era la sala más lujosa y moderna de diseño. Contaba con más de 20 miembros de personal, gran parte traído de Madrid, entre ellos siete camareros, maître, barman, guardarropa, cocinera, botones, fotógrafo, orquesta y conjunto musical propios.

Centro de reunión del público selecto. La más suntuosa de Galicia. Con el mejor servicio y su excelente cocina. Banquetes, bodas, primeras comuniones, lunches. Cubiertos económicos de verano. Solicite presupuesto”.

Así se anunciaba al mundo en 1960 la inauguración de la sala de fiestas Auria, situada en el número 10 de la calle de José Antonio de Ourense, hoy Paseo, en la planta baja de un gran edificio propiedad de los hermanos Luis y Antonio Rodríguez Blanco, ambos conocidos empresarios del mundo de la ferretería y la juguetería. La asistencia a la cena de inauguración, con espectáculo incluido y selecto menú, tuvo un precio de 500 pesetas.

Efectivamente, la convertía en reunión “de público selecto”, al menos económicamente selecto. Y en verdad que no engañaban en su publicidad. Era la sala más lujosa y moderna de diseño. Contaba con más de 20 miembros de personal, gran parte traído de Madrid, entre ellos siete camareros, maître, barman, guardarropa, cocinera, botones, fotógrafo, orquesta y conjunto musical propios. Berta, Adolfo, Santi, Mario, Pepe, Olguita y Chicho formaban parte del esmerado servicio ofrecido.

Funcionaba prácticamente todo el día: desayunos, sesión vermú, café después de comer, restaurante, sesión de baile por la tarde y la noche, además de las actuaciones de los cantantes más importantes de la época, entre ellos Julio Iglesias, los Hermanos Calatrava o las Benítez.

Miré el paquete y pensé: ‘Si lo tiro jamás volveré a verlo, y sin embargo aquí hay una larga historia muy interesante’. Así, de improviso, tomé conciencia de que era algo que debía salvar, y pensé que estaba a punto de tirar a la basura una parte de la historia social. Comprendí que debía salvar esas cosas. El siguiente fue un paquete de galletas McVitiers. Desde entonces, he salvado todos los envases de los alimentos que he consumido. — Robert Opie - Inglés coleccionista de más de medio millón de envases de alimentos y objetos cotidianos efímeros.

Tenía aire acondicionado e iluminación muy estudiada. En verano ofrecía precios especiales en menús pensados para los “rodríguez”, figura prácticamente desaparecida. El arquitecto Rodríguez Sanz fue el autor del proyecto del edificio, participando en la construcción los aparejadores Rafa Sas y Rafael Jorreto. La moderna y cuidada decoración interior estuvo a cargo del decorador coruñés Fandiño; los muebles fueron obra original del carpintero vigués Dacuña, todos ellos bajo la atenta mirada de los propietarios Antonio y Luis, quienes demostraron un gran sentido comercial con especial atención a la publicidad y a la imagen del establecimiento, creando un logotipo muy ourensano, la fuente de la Burga (desconozco quién fue el autor), que incluyeron en todos los utensilios utilizados en la sala.

La aparición de las discotecas y los numerosos gastos que suponían el mantenimiento de tanto servicio selecto hicieron imposible la continuidad de Auria, que cerró sus puertas en 1972. El edificio lo adquirió el Banco Exterior, que lo derribó para construir otro en su lugar sin gracia ninguna.

Gran parte del material utilizado en Auria lo conserva con especial mimo la doctora María Jesús Blanco, hija de uno de los promotores, Luis. Su cuidado en conservar estos objetos nos permite recuperar en parte la historia sentimental de una generación ourensana y, una vez más, lamentarnos del afán destructivo de una oscura etapa de desarrollismo mal entendido. En 2003, el Ayuntamiento le dedicó una placa recordándola como “lugar de encuentro durante los años sesenta”.

Los actuales vecinos recuperaron una foto del edificio original que colocaron en el portal. Una vez más, ¡lástima de un museo de la ciudad!