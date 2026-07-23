Las redes alucinan con este jacuzzi al aire libre, piscina de río y vistas en Ourense: "Planazo veraniego"

Imágenes de las piscinas de la provincia de Ourense que cautivan en las rede

Un jacuzzi al aire libre con vistas a la montaña, una piscina fluvial para refrescarse en plena naturaleza y un entorno perfecto para pasar el día. La combinación ha conquistado a miles de usuarios en redes sociales gracias a un vídeo que ya supera las 300.000 reproducciones y acumula más de un centenar de comentarios en los que muchos lo califican como un auténtico "planazo veraniego".

El lugar que ha despertado tanta expectación son las Piscinas fluviales de Sobradelo, en el municipio de Sobradelo de Valdeorras (Ourense). La creadora de contenido @curiositravel compartió un recorrido por estas instalaciones, destacando su gran piscina de río, la zona de hidromasaje al aire libre y las vistas al paisaje valdeorrés, convirtiéndolo en uno de sus vídeos más virales del verano.

Un complejo único para combatir el calor

Las instalaciones combinan una amplia piscina alimentada con agua del río, una zona de jacuzzi con chorros de hidromasaje y espacios verdes donde descansar o hacer un pícnic. Todo ello en un entorno natural que cada verano atrae tanto a vecinos como a visitantes que buscan escapar de las altas temperaturas.

Además del área fluvial, el recinto cuenta también con la Piscina Municipal, que abre durante la temporada estival en horario aproximado de 12:00 a 20:30 horas, mientras que la zona fluvial permanece abierta por las tardes.

Precio de las entradas de las piscinas de Sobradelo

El acceso mantiene unos precios muy asequibles. La entrada general cuesta 1,50 euros y los niños menores de 12 años no pagan entrada, unas tarifas que se han mantenido en las últimas temporadas estivales, además de existir bonos para quienes acuden con frecuencia.

Cómo llegar

Las piscinas se encuentran en Sobradelo de Valdeorras, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Ourense, un trayecto que ronda una hora y media en coche. La forma más cómoda de llegar es por la N-120, tomando posteriormente el desvío hacia Sobradelo.

Su ubicación, muy próxima al río Sil y rodeada de montaña, convierte la visita en una escapada ideal para combinar un día de baño con una ruta por la comarca de Valdeorras o una comida en alguno de sus restaurantes.