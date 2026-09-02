Las relaciones entre Ourense y Marruecos: 1.500 migrantes y 33,5 millones de comercio

La crisis migratoria que se está viviendo durante las últimas semanas en Ceuta y las tensiones diplomáticas entre Madrid y Rabat han vuelto a situar en el centro del debate público la compleja relación entre España y Marruecos. Sin embargo, las relaciones comerciales entre ambos países siguen al alza y dejan un impacto directo en la provincia. De hecho, Marruecos es el mercado internacional donde más han crecido las exportaciones de Ourense en los últimos años.

En el ámbito del comercio exterior, el país norteafricano concentra la mayor parte de las operaciones que la provincia realiza con África. Las empresas ourensanas intercambiaron en 2025 mercancías por valor de 33,5 millones de euros con el mercado alauita, cifra que representa el 67,7% de todo el flujo comercial de Ourense con el continente. Marruecos absorbe el 56,1% de las exportaciones provinciales enviadas a África (14 millones de euros) y suministra el 79,5% de las compras realizadas en la región (19,5 millones).

Entre 2022 y 2025, las exportaciones hacia Marruecos se dispararon un 239%, al pasar de 4,1 a 14,1 millones de euros. Este incremento convierte al país alauita en el destino mundial que más crece en términos porcentuales para las empresas de la provincia y en el segundo en volumen absoluto de negocio ganado, solo por detrás del Reino Unido. Este empuje ha permitido recortar a la mitad el déficit comercial provincial con Rabat.

Aceite y marisco

Por sectores, las operaciones comerciales se concentran en un reducido grupo de productos. En el apartado de las exportaciones, dos productos representan más de tres cuartas partes del valor total. Las grasas y aceites de origen vegetal y animal encabezan las ventas con 5,41 millones de euros (un 38,2% del total), seguidas por la industria de componentes de automoción, con 5,21 millones. Las manufacturas de hierro y acero (1,79 millones), la maquinaria y el aluminio completan los principales envíos.

Por el lado de las importaciones, las compras provinciales dependen de los productos del mar, con el pulpo como un gran negocio. Las empresas de Ourense adquirieron en Marruecos pescados, crustáceos y moluscos por 17,93 millones de euros, el 91,8% de las compras procedentes de ese país. El resto corresponde a partidas menores de material aeronáutico, plásticos y prendas de vestir.

Relaciones comerciales y de población entre Ourense y Marruecos

Dos realidades opuestas

El intercambio comercial contrasta con la evolución demográfica a ambos lados del Estrecho. Mientras la colonia de ciudadanos vinculados a Ourense que residen de forma oficial en Marruecos es testimonial -con 26 personas inscritas en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero-, la presencia de población marroquí en la provincia registra un crecimiento continuado durante los últimos años.

Según los últimos datos del Censo Anual de Población del INE, los residentes en Ourense nacidos en Marruecos alcanzaron las 1.499 personas en 2025. La cifra refleja una tendencia ascendente en el último lustro: en 2021 la comunidad contaba con 937 integrantes, lo que representa un aumento del 60% en cinco años. Este colectivo se consolida como una de las comunidades extranjeras de mayor peso demográfico en la provincia.