¿Sabe usted que el San Juan en Amoeiro dejó actos vandálicos en un cementerio?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, las consecuencias del San Juan en Fontefría
¿Sabe usted que la noche de San Juan en Fontefría (Amoeiro) dejó un buen susto entre los vecinos? ¿Que a unos vándalos les dio por hacer de campaneros de madrugada y despertar a todo el pueblo, con los vecinos sobresaltados por si había alguna desgracia? ¿Que la “bromita” incluyó dejar el cementerio con las puertas desmontadas? ¿Que, no contentos con el destrozo, también les dio por hacer mudanza y cambiar de sitio los bancos? -En fin…
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