¿Sabe usted que al subdelegado del Gobierno la única movilidad que le preocupa es la de su plácido despacho?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la A-52, abandonada por la subdelegación del Gobierno
¿Sabe usted que se avecinan días de intenso tráfico (más aún) por la A-52 con la llegada de los dias fuertes del Entroido, la autovía continúa cortada por los tractores y en la subdelegación del Gobierno todo está superguay? ¿Que si lo único que perturba al subdelegado del Gobierno es que entren al asalto en su plácido despacho? ¿Que es pasmoso el pasotismo y peligroso el precedente?
