¿Sabe usted que al subdelegado del Gobierno la única movilidad que le preocupa es la de su plácido despacho?

¿Sabe usted que se avecinan días de intenso tráfico (más aún) por la A-52 con la llegada de los dias fuertes del Entroido, la autovía continúa cortada por los tractores y en la subdelegación del Gobierno todo está superguay? ¿Que si lo único que perturba al subdelegado del Gobierno es que entren al asalto en su plácido despacho? ¿Que es pasmoso el pasotismo y peligroso el precedente?