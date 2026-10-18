Vinte concellos de Ourense reciben bancos e marquesiñas

MOBILIARIO URBANO

A iniciativa provincial contempla o cofinanciamento do 50% do custo do mobiliario urbano, que se distribuirá entre 20 concellos ourensáns, con achegas municipais establecidas segundo o tipo de equipamento.

Unha das marquesiñas repartidas.
Unha das marquesiñas repartidas. | DEPUTACIÓN DE OURENSE

A Deputación provincial de Ourense iniciou a colocación de 97 bancos e cinco marquesiñas de autobús para 20 concellos da provincia, no marco dun programa de cooperación provincial destinado á subministración de mobiliario urbano. Esta modalidade de asistencia -que comprende apoio financeiro, técnico e material- permite aos concellos adquirir ditos elementos mediante un sistema de cofinanciamento que cobre o 50% do custo de adquisición.

A relación de concellos beneficiarios inclúe a Rairiz de Veiga, Cartelle, Boborás, Ramirás, Larouco, Melón, Lobeira, Muíños, Beade, Arnoia, Xunqueira de Espadanedo, Punxín, Cualedro, Baños de Molgas, Chandrexa de Queixa, Pereiro de Aguiar, A Mezquita, A Bola, Avión e Castrelo de Miño.

A cada un destes concellos correspóndenlle cinco bancos, a excepción da Arnoia, que recibe catro, e A Mezquita, que recibe tres. As cinco marquesiñas de autobús asignáronse a Boborás, Ramirás, Melón, Muíños e Pereiro de Aguiar. Do total previsto de 132 bancos e cinco marquesiñas, quedan 35 bancos dispoñibles.

As bases do programa, aprobadas pola xunta de goberno provincial o 17 de agosto e publicadas no Boletín Oficial da Provincia o 31 de agosto, establecen un máximo de cinco bancos e unha marquesiña de autobús por concello e ano natural. Para o exercicio 2026, a achega municipal por unidade é de 121,75 euros máis IVE no caso dos bancos, e de 1.246,14 euros máis IVE para as marquesiñas de autobús.

Procedemento

A Deputación encárgase da adquisición do equipamento, mentres que os concellos deben recollelo no parque de maquinaria provincial e ocuparse do seu transporte e instalación. No caso das marquesiñas, os concellos deben garantir que a base de cimentación esixida polas especificacións técnicas estea xa preparada. O mobiliario urbano deberá instalarse en terreos de titularidade municipal ou, se o terreo pertence a outra administración pública, contando coa debida autorización.

Os concellos deberán acreditar a instalación mediante documentación fotográfica e coordenadas verificadas, e están obrigados a manter o equipamento na localización designada.

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