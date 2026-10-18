Trump ataca a Ucrania

Las relaciones entre el presidente de EE UU, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se han desarrollado a bordo de una montaña rusa, y lo mismo se encuentran en el punto más alto que caen en picado. En el momento actual se encuentran en uno de los momentos más bajos, porque Trump presiona a Zelenski en todos los planos, en el político exigiéndole que convoque elecciones presidenciales, y en el militar desde distintos frentes.

El presidente estadounidense ha firmado un acuerdo con su amigo Vladimir Putin para que Rusia libere millones de toneladas de gasoil con lo que pretende rebajar la factura energética norteamericana que se ha convertido en una piedra en su zapato de cara a las elecciones de midterm del próximo mes de noviembre. Pero saltarse las sanciones impuestas al Kremlin por la comunidad internacional supone llenar sus arcas de fondos que Putin precisa para mantener la invasión de Ucrania, y no solo eso, sino que supone aumentar los riesgos de presión rusa sobre los países de la OTAN.

El presidente estadounidense ha firmado un acuerdo con su amigo Vladimir Putin para que Rusia libere millones de toneladas de gasoil con lo que pretende rebajar la factura energética norteamericana que se ha convertido en una piedra en su zapato de cara a las elecciones de midterm del próximo mes de noviembre.

Trump, además ha exigido a Zelenski que cese sus ataques sobre infraestructuras petroleras rusas para no perjudicar su acuerdo con Moscú, pero el mandatario ucraniano los ha reanudado después de una tregua energética fantasma que Trump dijo haber pactado con Putin y que por supuesto el ruso no ha respetado y ha dejado sin luz a más de medio millón de personas en uno de sus ataques.

En el aspecto militar y después de arrastrar los pies para proveer de armas defensivas, Estados Unidos, en los últimos días, ha cortado el suministro de información de inteligencia al ejército ucraniano al restringir el acceso al sistema Starshield, la aplicación militar de los satélites Starlink, propiedad de Elon Musk, y que al haber apagado o reducido la señal de los satélites limita las capacidades ofensivas de los drones ucranianos, mientras que impide actuar de forma efectiva contra los ataques de los misiles balísticos rusos.

Zelenski cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los líderes de Los 27, salvo la de aquellos más próximos a las posiciones del Kremlin, y volverán a reiterarle su solidaridad durante la celebración del Consejo Europeo, y que acompañan de protestas por la decisión de Trump de romper el bloqueo energético a Rusia, porque consideran que presionar a Ucrania no es la mejor estrategia y porque cualquier compra a los rusos sirve para financiar el asesinato de europeos.