Votación | Elige la mejor foto entre las finalistas del Concurso "Mi padre, mi héroe", de La Región

La Región premia las mejores fotografías en el Día del Padre.

Estos son los finalistas que han participado en el concurso "Mi padre, mi héroe" ( #MiPadreMiHéroeLR) de La Región, remitiendo una foto como homenaje a esos padres únicos. Se puede votar por la que consideren mejor foto de todas las que forman parte de esta galería.

En las fotos se reflejan momentos divertidos o entrañables, siempre con la figura del padre destacada.

El premio para la mejor foto que haya participado en este Concurso "Mi Padre, mi héroe" de La Región consistirá en una cámara polaroid y un vale de compras por valor de 100 euros.

A partir de estos 20 finalistas, la votación popular elegirá la mejor fotografía.

Las fotografías más votadas, en esta encuesta, entre el domingo 22 de marzo a las 00:00h y el miércoles 25 de marzo a las 12:00h, obtendrán los siguientes premios:

Primer premio : cámara de fotos instantánea Polaroid Now Gen y un vale de 100 euros para consumir en Bermello .

Segundo premio : vale de 100 euros para tiendas Bermello .

Tercer premio: cesta de productos Coren Grill valorada en 45 euros.

¡Vota y elige tu foto favorita!