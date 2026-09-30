Xa se coñecen os 13 colexios da provincia de Ourense que vacinarán contra a gripe

CAMPAÑA DE VACINACIÓN

A campaña comeza o 13 de outubro e empregará a vía intranasal para o alumnado de 3 a 11 anos

A campaña do 2025 contou cunha participación do 51%.
A campaña do 2025 contou cunha participación do 51%. | José Paz

A Xunta de Galicia arrincará o vindeiro 13 de outubro a nova campaña de vacinación contra a gripe nos centros educativos. Na área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras participarán un total de 13 colexios neste proxecto piloto, que abrangue contornos urbanos, semiurbanos e rurais da nosa provincia.

O programa, dirixido ao alumnado de entre 3 e 11 anos, empregará de novo a vacina intranasal, que se administra sen necesidade de picada. Para que os menores reciban a inmunización, as familias recibirán previamente unha folla informativa e deberán entregar unha autorización asinada dando o seu consentimento.

Os 13 centros educativos seleccionados repártense por toda a xeografía ourensá. Na cidade de Ourense participarán o CEIP Plurilingüe Irmáns Villar e o CPR Plurilingüe Divina Pastora. A área metropolitana tamén suma esforzos cos colexios plurilingües Guillelme Brown e Miraflores, ambos no Pereiro de Aguiar, ademais do CPI Plurilingüe Antonio Faílde de Coles.

Pola súa banda, na comarca do Carballiño o proxecto chegará ao CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo e ao CPR Plurilingüe Sagrado Corazón, aos que se engade o veciño CPI Terras de Maside. Cara ao sur da provincia, a vacinación levarase a cabo no CEIP Padre Feijoo de Allariz, no CPR Plurilingüe María Inmaculada de Verín e en dous centros de Xinzo de Limia: o CEIP Carlos Casares e o Rosalía de Castro. A lista complétase na comarca de Valdeorras co CPR Pablo VI Fátima, situado na Rúa.

O obxectivo desta iniciativa da Consellería de Sanidade é reducir a transmisión do virus e as súas complicacións graves, limitando o impacto na saúde infantil e protexendo o eido familiar e comunitario. A nivel autonómico, o plan estenderase a un total de 75 colexios -20 máis ca o ano pasado- coa meta de chegar a 26.536 rapaces de toda Galicia.

Frear a gripe nas aulas para protexer os avós

A estratexia de Sanidade de levar a campaña aos colexios responde aos datos epidemiolóxicos: cada ano, a gripe afecta a entre un 30% e un 40% da poboación infantil. Os menores son, ademais, os principais transmisores do virus, xa que o contaxian durante máis tempo que os adultos. Isto facilita a rápida propagación da enfermidade no ámbito familiar, afectando de forma directa a pais e avós. Con esta inmunización nos centros educativos, as autoridades sanitarias buscan un dobre obxectivo: reducir a incidencia entre os nenos e cortar a cadea de contaxios cara á súa contorna. A maiores, ao realizar o procedemento nas propias aulas e cun método indoloro sen agullas, preténdese facilitar a loxística das familias e minimizar o absentismo escolar cando chegue o pico da epidemia.

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