Xinzo e Ponte de Lima renovan irmandamento

COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA

Xinzo e Ponte de Lima reforzan a cooperación transfronteiriza coa sinatura dun compromiso conxunto para protexer o río Limia e promover a sensibilización ambiental.

Carlos Gómez -no centro-, no acto de sinatura do protocolo de protección do río.
O Concello de Xinzo participou este sábado en Ponte de Lima no XIV Abrazo ao Río Lima/Limia, unha iniciativa transfronteiriza de carácter ambiental, educativo e cultural que volveu reunir institucións, comunidade educativa e representantes sociais arredor da defensa do río.

No marco deste encontro celebrouse a sinatura dun protocolo de compromiso coa protección do río Limia e do medio ambiente, reafirmando a vontade compartida de promover accións de sensibilización ecolóxica, cooperación institucional e conservación do patrimonio natural común.

O representante do Concello de Xinzo, o edil Carlos Gómez, destacou que “coidar o río é coidar da nosa memoria, da nosa identidade e da vida das persoas que medraron e medran arredor destas augas que unen Galicia e Portugal”.

