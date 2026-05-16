Xinzo e Ponte de Lima renovan irmandamento
COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA
Xinzo e Ponte de Lima reforzan a cooperación transfronteiriza coa sinatura dun compromiso conxunto para protexer o río Limia e promover a sensibilización ambiental.
O Concello de Xinzo participou este sábado en Ponte de Lima no XIV Abrazo ao Río Lima/Limia, unha iniciativa transfronteiriza de carácter ambiental, educativo e cultural que volveu reunir institucións, comunidade educativa e representantes sociais arredor da defensa do río.
No marco deste encontro celebrouse a sinatura dun protocolo de compromiso coa protección do río Limia e do medio ambiente, reafirmando a vontade compartida de promover accións de sensibilización ecolóxica, cooperación institucional e conservación do patrimonio natural común.
O representante do Concello de Xinzo, o edil Carlos Gómez, destacou que “coidar o río é coidar da nosa memoria, da nosa identidade e da vida das persoas que medraron e medran arredor destas augas que unen Galicia e Portugal”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, lunes 18 de mayo
Lo último
VUELVEN LAS ALTAS TEMPERATURAS
Previsión del tiempo: El calor regresa esta semana a Ourense tras las lluvias