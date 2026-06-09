Un incendio forestal en Punxín paraliza la circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago

La parroquia de Punxín, perteneciente al municipio del mismo nombre, se ha visto afectada por un incendio forestal que permanece activo, según ha informado la Consellería de Medio Rural. El fuego se declaró a las 2,09 horas de la madrugada de este martes y afecta, por el momento, a una superficie estimada de unas tres hectáreas.

Este incendio está provocando además afecciones en la circulación ferroviaria. Según ha informado Adif a través de sus canales oficiales, se encuentra interrumpida la circulación entre Santa Cruz de Arrabaldo y Maside, en la línea de ancho convencional Ourense–Santiago de Compostela, debido a este incendio ajeno a la infraestructura. Se ha confirmaco que la paralización ha tenido lugar para realizar las labores de extinción de forma segura y que el fuego no afecta a la vía.

En estas tareas de control han trabajado por el momento dos agentes, cinco brigadas y cuatro motobombas, movilizados para controlar el avance de las llamas. Actualmente, este incendio continúa activo, por lo que estos equipos permanecen actuando en la zona.

Se trata del primer incendio forestal registrado este mes de junio en la provincia de Ourense, a las puertas del verano, siendo un periodo en el que aumentan las temperaturas y el riesgo de estos casos en el monte. Además, llegamos a esta época del año aún con el recuerdo de los destacados incendios vividos en 2025.