¿Sabe usted que en Punxín no hay procesión de San Wintila sin el esfuerzo colectivo de los vecinos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la procesión un año más de San Wintilia en Punxín
¿Sabe usted que en Punxín no hay procesión de San Wintila sin el esfuerzo colectivo de los vecinos? ¿Que la tradición de sacar al santo del templo sobre las tablas revive cada año la leyenda de ese anacoreta que dejó su destino en manos de unos bueyes?¿Y que este ritual sirve para pedir por la salud de los animales y las cosechas mientras se custodia el que dicen que es el sepulcro medieval más antiguo de Galicia?
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