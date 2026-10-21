BNG y PP firman una moción de censura en Rairiz de Veiga para expulsar a la alcaldesa socialista

La política municipal de la comarca de A Limia afronta una profunda sacudida a apenas cinco meses de las próximas elecciones municipales, previstas para el 27 de mayo de 2027. El Concello de Rairiz de Veiga registró este miércoles, 21 de octubre, una inesperada moción de censura contra la actual alcaldesa socialista, Asunción Morgade. El secretario interventor del Consistorio ha emitido la notificación formal que convoca a la corporación a una sesión plenaria extraordinaria, fijada para el próximo 4 de noviembre de 2026 a las 12,00 horas.

Este inminente vuelco institucional se sustenta en un pacto a tres bandas que altera radicalmente el equilibrio de fuerzas surgido de las urnas. Tras las elecciones municipales de 2023, el Partido de los Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) logró una ajustada mayoría absoluta al hacerse con cinco de los nueve ediles que conforman la corporación. La oposición política quedó dividida a partes iguales entre el Partido Popular (PP) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), obteniendo dos concejales cada formación. Ahora, la aritmética ha saltado por los aires con un documento que cuenta con el respaldo de las dos actas del PP, los dos representantes del BNG y la firma indispensable de un edil perteneciente a la lista del PSOE, Daniel González Ferreiro, actual no adscrito tras abandonar la disciplina socialista.

La alcaldesa denuncia una "venganza personal"

La alcaldesa socialista, Asunción Morgade, ha expresado su "absoluta incredulidad" y "rechazo" ante la moción de censura, que califica de "una maniobra inaudita y vergonzosa". La regidora denuncia que el acuerdo se ha desarrollado "con total opacidad y a espaldas del aparato del BNG, tanto a nivel comarcal como nacional".

Morgade sostiene que detrás de este pacto "no hay ningún proyecto para Rairiz de Veiga", sino "una evidente venganza personal encabezada por el concejal díscolo Daniel González Ferreiro". Según la alcaldesa, el origen del enfrentamiento estaría relacionado con la regularización del puesto de trabajo que ocupaba el hermano del edil en el Concello.

"Hace falta recordar, con total transparencia, que el puesto de trabajo que venía ocupando su hermano en el Ayuntamiento mediante un contrato de urgencia tuvo que ser regularizado por la vía legal correspondiente, estabeleciendo las preceptivas bases públicas de contratación", explica la regidora en un comunicado.

Morgade añade que "fue el propio hermano del edil quien decidió libremente no presentarse al proceso selectivo", circunstancia por la que, a su juicio, González Ferreiro "pretende ahora hacer pagar a la institución municipal su frustración personal".

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Frente a esta situación, la alcaldesa defiende su gestión y asegura que "los vecinos de Rairiz son perfectamente conscientes de que este gobierno actuó siempre con rigor, legalidad y justicia distributiva, sin ceder a chantajes particulares ni privilegios de corte familiar". Asimismo, traslada un "mensaje de tranquilidad, firmeza y gratitud a la población".

El BNG rechaza la moción y exige retirar las firmas

Sin embargo, esta maniobra ha desencadenado un cisma inmediato en el seno del nacionalismo. Mediante un contundente comunicado oficial, el Consello Comarcal de Arnoia-A Limia del BNG "desvincúlase de xeito rotundo da moción de censura asinada polos nosos concelleiros". La dirección subraya que la iniciativa se promovió "á marxe da organización, sen o coñecemento nin o aval dos órganos do BNG, e non representa en ningún caso a posición política da formación".

El partido considera la decisión "especialmente grave" por sus formas y recalca que "unha iniciativa destas características, acordada co Partido Popular e cun concelleiro que abandonou as filas socialistas, non debe presentarse en nome do nacionalismo galego". Por todo ello, el BNG solicita a sus ediles que retiren de inmediato sus firmas; de lo contrario, la organización procederá a "requirirlles a entrega das súas actas e abrir o correspondente expediente para a súa expulsión". Lamentando el "uso espurio" de su representación, la formación fía el futuro político del concello a lo que decida el electorado en las urnas.

El expediente completo de la maniobra, amparada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, aguarda ya en la Secretaría Municipal para su consulta de cara al pleno de noviembre.