Recuperan el combate infantil en la Romería de A Saínza de Rairiz de Veiga

La Romería de A Saínza ya tiene preparada una nueva edición, que se celebra del 24 al 27 de septiembre en Rairiz de Veiga. Este año, la principal novedad será la recuperación del combate infantil de moros y cristianos, una actividad que llevaba varios años sin celebrarse.

La presentación oficial contó con la participación de la alcaldesa, Josefa Asunción Morgade; la colaboradora de la fiesta, Ana Míguez; el cañonero, Daniel Ferreiro; el capitán del bando cristiano, Breogán Prieto; y el jefe del bando moro, José Antonio Bretaña. Durante el acto, la alcaldesa destacó el trabajo de los vecinos para mantener viva esta tradición de la comarca.

La tradición de los pequeños

El sábado 26, a las 18,15 horas, el campo do Castelo acogerá la IX edición de “O meu primeiro combate de mouros e cristiáns”. Con esta actividad, la romería recupera una propuesta dirigida a los más pequeños y vinculada directamente a una de sus tradiciones más conocidas.

Ese mismo día se celebrará la procesión de Nosa Señora da Mercé hasta la iglesia de San Juan de Rairiz de Veiga y, por la noche, llegará uno de los momentos centrales de la fiesta. A las 23,45 horas saldrá el ejército cristiano desde la capilla de A Saínza hacia el Campo do Castelo y, a medianoche, comenzará la XIX edición de la “Noite Moura: Asalto ao Castelo”.

El domingo 27 tendrá lugar la Gran Batalla de Mouros e Cristiáns, prevista para las 12,45 horas en el campo de batalla. La jornada comenzará con una descarga de bombas de palenque y la procesión desde la iglesia de San Xoán hasta el castillo de A Saínza. A las 12,00 horas se celebrará la misa solemne y, posteriormente, tendrá lugar la representación de la batalla entre los dos bandos. La programación se completará con música y actividades durante toda la jornada, incluida la actuación de la charanga Los Támega, la orquesta París de Noia y un homenaje a personas destacadas de la Romería.

Los festejos comenzarán el jueves 24 con la procesión de Nosa Señora da Mercé y la actuación del Trío Iris. El viernes habrá juegos infantiles, la actuación del grupo Xoldra y el Festival Sainza Soundscape.